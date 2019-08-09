'Belediyecilik halka gitmeyi gerektirir'

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Oto Tamircileri Odasını ve 1. Sanayi esnafını ziyaret etti. Batur, gerçekleştirdiği ziyarette odanın, esnafın sorunlarını yerinde tespit etti ve yapacağı çalışmaları anlattı.

İzmir Oto Tamirciler Odasında gerçekleşen buluşmaya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Oto Tamircileri odası başkanı Necdet Heppekcan, Konak Belediye Meclis üyesi Doğan Kılıç, Çınarlı ve Mersinli mahalle muhtarları ile sanayi esnafı katıldı.

İzmir Oto Tamircileri odası başkanı Necdet Heppekcan, gerek seçimlerin öncesinde gerekse seçimlerin sonrasında odayla ve bölgeyle ilgili esnafı dinleyen, ilgilenen bir belediye başkanı olmasından dolayı başkan Batur'a teşekkür etti. Heppekcan "Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur'un, en yakın zamanda, esnafımızın küçük ama çalışma ortamlarını çok olumsuz etkileyen sorunlarını çözeceğine inanıyoruz. Söz verdiği gibi geldiği ve esnafımızın sorunlarıyla yakinen ilgilendiği için arkadaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Esnaf dostu başkan

1.sanayi esnafı ile Başkan Batur'u bir araya getiren toplantıda konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, "Ben Batur'a güveniyorum. Esnaf dostu bir başkan olarak her zaman yanımızda olacak. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile bizim arkadaşlığımız çok eskiye dayanır. Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde de her zaman yan yana ve bir arada olarak çalışmalar yürüttük. Esnafımızın sorunlarını Konak Belediye Başkanımıza aktarmak, bir sohbet ortamı içerisinde neler yapabiliriz ve neleri yapmalıyız şeklinde bir araya geldik" dedi.

En kısa zamanda esnafımızın sıkıntılarını çözeceğiz

İzmir Oto Tamircileri odasını ziyaret eden ve 1. Sanayi esnafını dolaşarak sorunlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Elimizden ne geliyorsa hızla esnafımıza sunacağız, sorunlarını çözceğiz. İzmir Esnaf ve SanatkArlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun bugüne kadar olan desteği için çok teşekkür ederiz. Sayın Mutlu, bizim için tam yol yürünecek arkadaşımız. Uzun yıllar bir arada yürüdük ve bundan sonra da yürüyeceğimize inanıyorum. Oto tamircileri oda başkanımız Necdet Heppekcan ile İZBETON döneminden tanışıyoruz. Hem seçimden önce hem de sonra görüşmüştük. 1. Sanayi sitesinin sorunlarını aktarmışlardı. Fakat bizde 'yerinde görerek, ekiplerimizle birlikte sorunları tespit edelim' demiştik. Belediyemizin gücünün yettiği her tür çalışma ve desteği biz esnafımıza vermeye hazırız" dedi.

Halka dokunan bir belediyecilik anlayışı

Başkan Batur, "Konak'ın her bir bölgesi için tespitlerde bulunuyoruz. Kurduğumuz esnaf masamız ile esnafımızın sorunlarını bir araya getirerek ortak çözüm önerileri oluşturuyoruz. Muhtarlarımıza sabahın erken saatlerinden öğleye kadar ziyaretlerde bulunuyoruz. Mahallelerimizde oluşan sorunları ve mahalle sakinlerimizin taleplerini kaynağından öğreniyor ve çözümü için çalışmalarda bulunuyoruz. Belediyecilik halka gitmek, esnafa gitmek ve onların sorunlarını yerinde görmeyi gerektiriyor. Masa başında alınan kararlar ile vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak mümkün değil. Sadece çözüm bulmakta yetmez. Onları dinlemek, elini sıkmak, halini hatırını sormak çok önemli. Geçmişte Narlıdere'de uyguladığımız halkın içinde, halka dokunan bir belediyecilik anlayışını Konak'ta da uygulamaya devam edeceğiz. 1. Sanayi esnafımızın sorunlarını dinledik. Taleplerini ve sorunları bizzat yerine giderek gördük. Ekiplerimiz gerekli çalışmalar için hazırlıklarını yapacak ve en kısa zamanda esnafımızın sıkıntılarını çözeceğiz" dedi.