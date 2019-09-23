Belediyelerdeki başarımız 2023 seçimine yansıyacak

Konak Belediye Başkanı Batur, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlik beraberlik mesajları verdi, "CHP'li belediye başkanlarının başarısı bu seçime yansıyacaktır. Bu başarıda parti örgütünün payı büyüktür. Ben her zaman parti örgütümün emrinde oldum. Bundan sonra da böyle çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, DİSK'e bağlı Emeklisen İzmir şubelerinin düzenlediği etkinlikte 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlik beraberlik mesajları verdi. Konak'ta bugüne kadar alınmamış yüzde 64'lük rekor bir oy oranıyla seçilen Başkan Batur, bu başarıda parti örgütünün etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Ben her zaman parti örgütümün emrinde oldum. Bundan sonra da böyle çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Konak'a tayinim çıktı

Toplantıda, "Narlıdere'nin ardından Konak'a tayinimiz çıktı" diyerek söze başlayan Başkan Batur, Konak'ta bugüne kadar alınmamış yüzde 64'lük rekor bir oyla başkan seçildiğini hatırlattı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Narlıdere'de 20 sene başkanlık yaptıktan sonra Konak'ta bu şerefli, onurlu göreve yeniden seçildik. Şunun altını çizmekten onur duyuyorum: Konak'a atandıktan sonra, yani bize 'Konak başkan adayısın' dendikten sonra, biz de 'Tamam' dedik ve sahaya çıktık. Sahada en önemli çalışma arkadaşlarım, başta CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu olmak üzere, ilçe örgütümüzün kadın ve gençlik kolları ile meclis üyesi arkadaşlarım oldu. Bu onların başarısıdır; birlikteliğin, dayanışma ruhunun başarısıdır."

Bu dayanışma ruhunun Konak'taki çalışmalara yansıyacağını belirten Batur, "Narlıdere'den sonra Konak'ın beklediği hizmetleri sunacağız ve çizdiğimiz yol haritamızda belirlediğimiz tüm çalışmaları bundan sonra da aynı heyecanla yapacağız" diye konuştu.

Başarılarımız seçime yansıyacak

Türkiye'nin 2023 yılında sandığa gideceğine de işaret eden Batur, "2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, bu ülkenin bugüne kadar yaşadığı en önemli seçim olacak. Özellikle bugün yerel yönetimlerde görev alan CHP'li başkanların başarıları bu seçime yansıyacak. İşte bu nedenle belediye başkanlarının hata yapma lüksü yok. Hepimiz düzgün işler yapacağız ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. 2023'e kadar bu yolu birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu. Bu süreçte CHP örgütüne ve sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düştüğünü belirten Batur, "Halkla beraber olan ve halkla yürüyen belediye başkanı başarılı olmuştur. Bu mücadelede kadın ve gençlerimizin payı büyük. Kadın ve gençlik kollarımıza, özellikle Konak'taki örgütümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ben onların abisi, arkadaşı, kardeşiyim. Örgütün her zaman emrinde oldum. Bundan sonra da CHP Konak İlçe ve parti örgütümün emrinde olarak çalışmaya devam edeceğim. Bundan da gurur, onur duyuyorum" dedi. n Ayça Yeriş

Bayır: İktidarı al aşağı edeceğiz

Emeklisen etkinliğine katılarak bir konuşma gerçekleştiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da Başkan Batur'un hem parti örgütüne hem de sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiğine işaret etti, "Ben adımın Tacettin Bayır olduğunda ne kadar eminsem, 2023 yılında bugünün iktidarını alaşağı edeceğimizden de o kadar eminim. Ülkedeki işsizlik sorunu, emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımızın problemleri, mutfaktaki yangın kesinlikle AKP'yi alaşağı edecek" dedi. CHP'nin 2023'te iktidar olacağını söyleyen Bayır, "CHP buna hazır, kadroları da hazır ve bunu yapacak güçteyiz. Yapacağımız tek şey, birlik olmak. Göreceksiniz iktidar kendiliğinden gelecek" diye konuştu.

Konak Batur ile aradığı uyumu buldu

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da Türkiye'de örgüt belediye ilişkisinin en düzenli, en güzel yapıldığı, en uyumlu çalıştığı yerlerden birisinin Konak olduğunu vurguladı. Konak'ın yıllardır beklediği uyumu yakaladığını dile getiren Gruşçu, "Belediye başkanımızın bunda katkısı büyüktür. Konak başkan Batur ile aradığı ve ihtiyaç duyduğu örgüt belediye uyumunu artık buldu. İşte örgütlü mücadele, o birlikle gelir ve siz o birlikte, beraberlikle girdiğiniz sokaklarda daha samimi, inandırıcı olursunuz" diye konuştu.