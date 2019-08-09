Belediyelerin turizm gelirlerini arttıralım

İzmir Milletvekili Ednan Arslan, belediyelerin müze ve ören yeri gelirlerinden aldığı payın arttırılması için kanun teklifi verdi.

Ednan Arslan şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerleri giriş ücretlerinden elde ettiği payın yüzde 5'ini büyükşehir belediyelerine aktarmakta, büyükşehir belediyesi ise bu oranın yüzde 75'ini nüfus oranına göre ilçe belediyeleri arasında pay etmekte. Bilindiği gibi yaz turizmi sezonunda turizm merkezlerinin nüfusu ikiye üçe katlanmakta. Belediyelerin bu ağır yükün altından kalkması için ek kaynağa ihtiyacı olduğu ortada. Turizm, dünyanın en hızlı gelişen sektörleri arasında ve hizmet sektörünün bel kemiği. Sağlık, kongre, termal, kültür gibi birçok dalda gelişen sektör, yarattığı katma değer ve istihdam ile ülke ekonomilerinde önemli bir paya sahip. Sektörün dünyadaki gelişmelere göre konum alması ve sürdürülebilirliği için yerel yönetimlere de büyük görevler düşmekte. Bu da yerel yönetimler için ek kaynak ve istihdam anlamına gelmektedir. Dünya mirası niteliğindeki evrensel değerleri barındıran müze ve ören yerlerinin bulunduğu ilçeler daha fazla turist ağırlamakta. Bu durum müze ve ören yerinin bulunduğu belediyelere ek bir yük getirmekte. Bakanlığın turist sayısına göre değil nüfusa göre kaynak aktarılmasının yarattığı aksamalar ortada. Örneğin, Efes Müzesi, Efes Ören Yeri, Efes Yamaçevler, Sn.Jean Anıtı gibi müze ve ören yerlerinin bulunduğu İzmir İli Selçuk Belediyesi'ne, 2019 yılı içerisinde yalnızca 916,45 TL pay aktarılmış. Görüleceği üzere, sınırları içinde Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ören yerlerinin ve müzelerinin bulunduğu Selçuk Belediyesi'ne aktarılan pay oldukça az.



Efes'in önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre İzmir'de bulunan müze ve ören yerlerini 2017 yılında 1 milyon 724 bin 101 kişi ziyaret ederken bu sayı 2018 yılında 2 milyon 476 bin 621'e yükselmiş. 2018 yılı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısından 1 milyon 555 bin 559 ziyaretçi ile İzmir Efes Ören yeri ilk sırada yer almakta. Bu rakam İzmir'de toplam müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının yüzde 63'ünü oluşturmakta. Bu veri bile tek başına vermiş olduğumuz teklifinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterir niteliktedir.

Belediye payları artmalı

Vermiş olduğumuz teklifin kanunlaşması durumunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze ve ören yeri gelirleri üzerinden büyükşehir belediyelerine aktarılan yüzde 5'lik oran aynı kalacak.

UNESCO Dünya Miras Listesine giren müze ve ören yeri bulunan ilçeler büyükşehir belediyelerinin dağıtım listesinden çıkartılarak, bu ilçelere doğrudan ilgili bakanlık tarafından müze ve ören yeri gelirleri üzerinden yüzde 5 pay aktarılması sağlanacak. UNESCO Dünya Miras Listesine giren müze ve ören yeri bulunan ilçeler büyükşehir dağıtım listesinden çıkartıldığı için diğer belediyeler de kısmi olarak müze ve ören yeri gelirlerinden daha fazla pay alacak. UNESCO Dünya Miras Listesine giren müze ve ören yeri bulunan ilçelere toplam müze ve ören yeri gelirleri üzerinden aktarılacak yüzde 5'lik kaynak, bu ilçelerin yaz aylarında yaşadığı sıkıntıları bir nebzede olsa çözecek. Vermiş olduğumuz teklifle turizm gelirlerinden elde edilen kaynak yine sektör içinde kalarak, turizmin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak. Umudumuz bu düzenlemenin kanunlaşarak en azından önümüzdeki turizm sezonundan önce uygulamaya konulması yönünde. Kaynak ve yatırım olmadan büyüme ve gelişme sağlamayız."