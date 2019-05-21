BELGEM'de yaz dönemi başlıyor

Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde yaz dönemi hazırlıkları başladı. 3,4,5,6 ve 7. sınıflara yönelik olarak açılacak eğlenceli kurslardan yararlanmak isteyenler 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Bornova Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin eğitimine destek olmak için hizmet verdiği yaz dönemi kursları için kayıtlar başlıyor. BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi) bünyesinde, okulların kapanmasının ardından açılacak olan eğlenceli kurslar ile Bornovalı çocuklar yaz tatilinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak.

Çeşitli etkinlikler

Birbirinden farklı etkinlik sınıflarının yer aldığı eğitimlerde; 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıflara yönelik olarak Robotik Kodlama, Scratch Eğitimi ve Kodu Game Laboratuarı açılacak. Ayrıca 4 ve 5. sınıflara için de; akıl oyunları, yaratıcı drama, matematik ve fen atölyeleri ile dil ve tarih atölyeleri yer alacak.

17 Haziran'da başlayacak yaz dönemi sosyal etkinlik atölyeleri haftada 6 saat olacak. Çamdibi BELGEM Merkez binasında verilecek olan eğitimler 4 hafta sürecek. Kurslardan yararlanmak isteyenler 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Yaz Dönemi İngilizce Eğitimleri

BELGEM'de yıl boyunca devam eden İngilizce kursları yaz döneminde de sürecek. 3,4,5,6, 7 ve 8. Sınıflar için düzenlenen İngilizce kurslarının da kayıtları 28 Mayıs'ta başlayacak. Haftada 2 gün 2 saat şeklinde gerçekleşecek olan eğitimler Altındağ Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Doğanlar Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi, Bornova Merkez Cumhuriyet Evi, Evka-4 Belediye Hizmet Binası ve Çamdibi BELGEM binalarında verilecek.