Belkahve’de ‘Kurtuluş’ buluşması

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir şubelerinin yöneticilerini İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’ün ardından Belkahve’deki Ata Anı Evi’nde ağırladı. Toplantıya ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık da katıldı.

Belkahve’de ‘Kurtuluş’ buluşması
13 Eylül 2019 Cuma 11:04

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda izlediği rotadaki son durağı İzmir oldu. Belkahve Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan ADD İzmir şubelerinin yöneticileri daha sonra Ata Anı Evi’nin terasında, Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de kahve içtiği yerde kahve içti. Etkinliğin sonunda ADD Bornova Şubesi Başkanı Doğan Aygen’in ev sahipliğinde eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Atatürk’ün Samsun’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda izlediği rotayı takip ederek İzmir’e gelmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi. İzmir’in kurtuluşundan hemen önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kente baktığı Belkahve’deki Ata Anı Evi’nden İzmir’e bakmanın mutlaka yaşanması gereken bir duygu olduğunu dile getiren Altınışık, ‘Bizi burada ağırlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a teşekkür ederiz” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, Kurtuluş Savaşı’nın temellerini Sivas Kongresi’nde atan Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül’de İzmir’de bir ulusu bağımsızlığına kavuşturduğunu belirterek, “Çocuklarımıza, gençlerimize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizi daha iyi anlatmak için Atatürkçü Düşünce Derneği ile her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

Önceki Haber
Doğal yaşam bilinci ahşap evlere ilgiyi arttırdı
Sonraki Haber
Sıfır Hata Projesi tekstil sektöründe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.