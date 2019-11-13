'Benim Evrenim' MÖTBE'de

Ressam Günay Kazçin'in eserlerinden oluşan "Benim Evrenim" resim sergisi, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi Sanat Galerisinde ziyarete açıldı. Sergiye, sanatseverler ve ressam Kazçin'in yakınları katıldı.

Sevdiği konular arasında gerçeküstü ve fantastik çalışmaların olduğunu belirten Kazçin, "Tasarladığım kompozisyonu kağıt üzerinde iki ya da üç gün çalışıyorum. Bir günde bitmiyor, taslağı iyice geliştirdikten 15 gün sonra tekrar inceliyorum ve uygun bulursam tuvale aktarıyorum. Tekrar tuval üzerinde de değişiklikler yapıyorum ama bu resmin tamamına yönelik değişiklikler değil, biraz özgün ve çağdaş olması yönünde gelişiyor. Bir çalışma tuvale aktardıktan sonra 5-6 gün sürüyor, çok çalışıyorum ama bu beni rahatlatıyor" diye konuştu.

İlkokulda başladı

İlkokul yıllarında resim yapma tutkusunun başladığını ifade eden Günay Kazçin "Resim yapma tutkum ilkokul yıllarında başladı. Aldığım özel dersler ile resimde oldukça ilerleme kaydettim. Ancak ileriki yıllarda imkânsızlıklar yüzünden gerekli boyutlara taşıyamadım. Daha sonraları bir Amerikan şirketinde çalışmaya başladım. Çalışma hayatımda sürekli resim çalışmaları olmadığından fazla sergi açamadım. 1983 başından 1988 sonuna kadar desen ve plastik sanat dersi aldım ve çalışmalarıma bu yönde hız verdim" dedi. Gerçeküstü ve fantastik çalışmalar sevdiğini belirten Kazçin, "Tasarladığım kompozisyonu kağıt üzerinde çalışmaya başladığım zaman bu beni doğa üstü anlatımların derinliklerine götürüyor ve taslaklarım böyle şekilleniyor. Gerçeküstü ve fantastik çalışmalar sevdiğim konular arasında. Çalışmalarımı Urla'da kendi atölyemde sürdürüyorum" dedi. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşan sergide, sanatçının yağlı boya ile yaptığı resimler yer alıyor.