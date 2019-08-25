Benim her şeyim Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yamanlar Gençlik Merkezi'nde CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi ve Parti Okulu ortaklığında düzenlenen '35. Gençlik Akran Temel Siyasi Eğitim Kampı'na katılarak gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi ve CHP Parti Okulu ortaklığında düzenlenen 35. Gençlik Akran Temel Siyasi Eğitim Kampı, bu yıl Karşıyaka Yamanlar Gençlik Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Organizasyon kapsamında milletvekili ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 'Deneyim Konuşuyor' programında, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Tugay, 50 partili gence tecrübelerini aktardı, sorularını yanıtladı.

Umudumuzu gençler

Gençleri gördüğünde gelecek için ümitlendiğini ifade eden Tugay "Sizler gibi gençlerin partimiz adına çalıştığını görünce ayrı bir heyecan yaşıyorum. Geleceğe dair ümitli hissediyorum. Partinin kapısından girdiğim ilk günden beri gençlerin geleceğine yönelik daha fazla çalışma yapılması gerektiğini hep söyledim" diye konuştu.



Vizyon ihtiyacı

Siyasetin insan üzerine kurulu olduğunu söyleyen Başkan Tugay, vizyon kavramına da sıkça vurgu yaparak "Siyasetle ilgileniyorsunuz, hepinizin ayrı ayrı siyasi hedefleri var. İhtiyacınız olan en önemli şey 'vizyon'dur. Vizyon kelimesini iyi düşünmeniz, iyi değerlendirmeniz gerekir. 2019 yılında hayat çok hızlı yaşanıyor ve emin olun gittikçe daha da hızlanacak. Bu hızı yakalayabilmek için geleceği görmeniz lazım yani bu vizyona sahip olmanız gerek. Özellikle insan hakları ve özgürlükleri açısından bazı şeyleri doğru algılamanız, geleceğe yönelik siyaseti kafanızda doğru kurgulamanız için gerçekten önemli. İnsanın ne hissettiğini ne düşündüğünü bilemezseniz, gelecek için de neyi planlamanız gerektiğini bilemezsiniz. Çünkü dünyayı da şehri ve medeniyeti de şekillendiren şey aslında, temelde siyaset" dedi.

Sokakta olmakla öğrenilir

Gençlere siyasetle ilgili tavsiyelerde bulunan Tugay, şöyle devam etti: "Siyaset sokakta olmakla, seçmenle temas etmekle, bütün ayak işlerini yapmakla, sıkıntılarını yaşamakla ve gerçekliğini hissetmek ile öğrenilebilir. Ben seçim süreçlerinde saha çalışmalarında eşlik ettiğim insanlardan çok şey öğrendim. Bütün bu süreçlerden geçmenizi, mümkün olduğunca çok görev almanızı tavsiye ediyorum. Bizim sadece iyi konuşan değil; iyi düşünen, yüreği cesur, vizyoner olan, ahlaklı ve ilkeli siyasetçilere ihtiyacımız var. Bundan sonrası için benim her şeyim Karşıyaka Belediyesi'dir. 5 yıllık dönemi tamamlayana kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

FOT: Programın sonunda katılımcıların sorularını cevaplayıp fotoğraf çekilen Tugay, kamp alanını gezdikten sonra merkezden ayrıldı.