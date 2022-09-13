Berber, kuaför ve güzellik salonlarından zorulu tatil tepkisi!

Ekim ayı başından itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. Karara tepki gösteren İZTO Kişisel Bakım, Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Osman Çapa ise kararın sektörü olumsuz etkileyeceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar göre 1 Ekim'den itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. Karara tepki gösteren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kişisel Bakım, Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Osman Çapa, “Kişisel Bakım, Kuaför ve Güzellik Salonları olarak bu karara karşıyız. Çünkü bizler turizm bölgesinde çalışıyoruz. Zaten resmi tatil günü pazar. İsteyen istediği zaman kapatabilir. İşi olanlar pazar günü açıyordu şimdi mecburi bir gün kapatma getirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz Ticaret Odası temsilcileri eski sistemin devamından yanayız. Haftada bir gün kapalı olduğumuzda düğünler ne olacak? Diyelim ki biz pazar günü kapattık herkes düğününü pazar günü yapıyor. Ne olacak? Bizim bir gün kapalı olmamız çeşitli sektörleri etkileyecek, onların da işlerini sekteye uğratacak. Mesela bizim salonlarımıza gelenler taksi çağırıyor bir gün kapalı olmamız durumunda taksicilerin de işine mani olunacak. Bu anlamda bizler bu karardan dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

7 gün açma zorunluluğu yok

Berber ve kuaförlerin haftada 7 gün açma gibi bir zorunluluğunun olmadığını da aktaran Çapa, “Bizim sektörümüzde müşterilerimiz bir gün için kuaförünü, berberini değiştirmez. İsteyen istediği gün kapatabilir. Müşterilerimiz berberi kapalı diye başka bir berbere, kuaföre gitmez. İlla haftada bir gün kapalı olsun mantığını anlamıyoruz. Komşusu pazar günü açıyor diye bizim diğer bir arkadaşımızın berberini, kuaförünü açma zorunluluğu yok. Komşumun pazar günü açması beni hiç ilgilendirmez, ihtiyacı varsa açar” diye konuştu.

Bir yılda 52 gün kapalı kalacaklar

Bakanlığın aldığı kararla birlikte berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir yılda yaklaşık 2 ay kapalı kalacağını ifade eden Çapa, “Yıllık bazda 1 milyon ciro yapan bir işletmemizin bu kararla yaklaşık 200 bin lira kaybı olacak. Bu sadece bir işletme için geçerli gerisini siz düşünün. Devletimiz de bu karar sonucunda zarar edecek. Bizim gibi kalkınmakta olan bir ülke için çok yanlış bir karar. Avrupa’da cumartesi günü öğleden sonra işletmeler kapanır pazar günü açılır ama Avrupa'nın soysa ekonomik konumuyla Türkiye’nin aynı değil. Bu noktada Avrupa ile kendimizi eşit tutma imkanımız yok” dedi.