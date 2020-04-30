Bereket  köprüsü

Tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı Ödemiş’te yetişen sebze fideleri Karaburun’a bereket olacak.

Bereketli topraklarda üretimin yarınlarda da sürdürülebilir olması için üreticinin daima yanında olan Ödemiş Belediyesi, Karaburun Belediyesi ile örnek işbirliğine gitti. Karaburun Belediyesi’nin “Ekilmeyen tek karış toprak bırakmamak” hedefiyle başlattığı çalışmada toprakla buluşan sebze fideleri Ödemiş Belediyesi’nin girişimleri sonucunda Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla Bozcayakalı üreticilerden temin edildi. Koronavirüs günlerinde hem sağlıklı gıdaya erişimi hem de fide üreticilerinin emeğinin karşılığını bulmasını sağlayan işbirliği üreticinin yüzünü güldürdü.

Üretimin önemi anlaşıldı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Koronavirüs ile mücadele sürecinde bizim yıllardır dile getirdiğimiz tarımsal üretimin önemi daha da iyi anlaşıldı. Şartlar ne olursa olan üreticinin tarlasında, bahçesinde emek verdiğini görüyoruz. Elbette yaşanan süreçte doğabilecek sıkıntılara karşı yerel yönetimlerimiz taşın altına elini koyuyor. En güzel örneklerinden birini İzmir Büyükşehir Belediyemizin, Kaymakçı’da kooperatifimiz aracılığıyla taze bakla alıp yardım paketlerine eklemesiyle yaşadık, yaşıyoruz. Sağlıklı gıdaya erişmenin çok çok önemli olduğu bugünlerde vatandaşlarımızın kendi sebzesini yetiştirme gayretine Karaburun Belediyemiz de çok anlamlı bir katkı sunuyor. Karaburun Belediye Başkanımız Sayın İlkay Girgin Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan bu çalışma için gerekli olan sebze fidesi üretiminin merkezi olan Ödemiş’ten sağlanıyor.

İki yönlü bir çalışma

Bu konuda Ödemiş Belediyemizden istenen destekle birlikte biz de hemen Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ile birlikte üreticilerimizle bir araya geldik. İstenen tür ve sayıda fidelerimizin teminini sağladık. Domates, biber ve patlıcan fideleri Karaburun’a gönderildi. İki yönlü bir çalışma. Hem üreticimizin emeği kooperatifimiz ile birlikte karşılığını buluyor, hem de vatandaşımız kendi ürününü yetiştirmenin güzelliğini yaşıyor ve sağlıklı gıda elde ediyor.

Sayın İlkay Girgin Erdoğan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bereketli olmasını diliyoruz. Tüm kentlerimize örnek bir proje ve işbirliği. İnanıyorum ki bu konuda talep daha da artacaktır. Biz de Ödemiş Belediyesi olarak bu konuda üreticimizin sesini duyurmaya, emeğinin karşılıksız kalmaması için üretici ile tüketici arasında köprüler oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.