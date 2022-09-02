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Bergama Belediyesi arsa satıyor

Bergama Belediye Başkanlığı 16.403 metre kare arsayı satışa sunduğunu duyurdu

Bergama Belediyesi arsa satıyor
02 Eylül 2022 Cuma 11:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait olan Zafer mahallesinde bulunan ilanda tapu kaydı yazılı 1 adet gayrimenkulün 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyenin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

 

İhale 13/09/2022 Salı günü listede belirtilen saatte Haluk Elbe Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta, uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu tamamen serbesttir.

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