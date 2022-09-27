Bergama Belediyesi gayrimenkul satacak

Bergama Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkulu satacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait olan ve Zafer mahallesinde bulunan gayrimenkulun 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyenin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

İhale 11/10/2022 Salı günü listede belirtilen saatte Haluk Elbe Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta, uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu tamamen serbesttir.



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