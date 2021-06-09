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Bergama Belediyesi, kendi elektriğini güneşten üretecek

Bergama Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için başlattığı çalışmaları tamamlamak üzere çalışmaları hızlandırdı. Sarıcalar Mahallesi’nde 20 bin m2 alan üzerine kurulacak olan GES ile belediyenin harcadığı elektriğin önemli bir kısmını kendisi üretecek. Başkan Hakan Koştu, “GES Projemiz ile hem temiz enerji üreteceğiz. Hem de belediyemizin elektrik giderlerinin yüzde 80’ini kendi üretimimizden karşılayacağız” dedi

Bergama Belediyesi, kendi elektriğini güneşten üretecek
09 Haziran 2021 Çarşamba 11:26

Tüm Türkiye için örnek bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Sarıcalar Mahallemizde 20 bin metrekarelik alana kuracağımız Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) inşasına başladık. GES Projemiz ile Belediyemize önemli ölçüde katkı sağlayacak, yıllık toplam 1.700.000 kWh (kilowat saat) elektrik üreteceğiz. Yıllık ortalama 1.800.000 ₺’lik elektrik üretimi yapacağız” dedi.

“PROJE İHALE BEDELİ 7.650.000₺”

Projenin ihale bedelinin 7.650.000₺ olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Koştu, “Tükettiğimiz elektrik enerjisi giderlerinde yaklaşık %80 oranında bir düşme sağlayacağız. Santralde toplam 400 W’lık 2 bin 900 adet güneş enerji paneli kullanacağız. Ayrıca alanda 1250 KW'lik trafo yapacağız. Tesisten elde edilen enerjiyi 400 metre mesafelik bir bağlantı hattı ile ana enerji dağıtım hattına aktaracağız. GES Santrali alanının tel çitlerini yaptık. Şuan topraklama hatları tamamlanıyor. Ardından çelik konstrüksiyonları montajlayıp, güneş panelleri yerleştireceğiz. Santralimizi 7/24 güvenlik kameraları ile takip edeceğiz” dedi.

Etiketler; #bergama #bergama belediyesi #güneş enerjisi
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