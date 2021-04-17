Bergama Belediyesi'nden gıda kolisi açıklaması

Bergama Belediyesi'nin deprem yardımlarını saklayarak gıda kolisi haline getirdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili açıklama geldi

Bergama Belediyesi'nin deprem döneminde gelen yardımları saklayıp, Ramazan ayında gıda kolisi haline getirdiği iddiaları gündeme düşmüştü. Konuyla ilgili Belediyeden açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Bergama Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sosyal belediyecilik gereğini yerine getirmek üzere iki yıldır yaptığı yardım çalışmaları; pandemi döneminde Bergama'da yaşayan herkesin evinde aş pişmesi için yürüttüğü gıda dağıtımı ile önemli bir sosyal politika gerekliliğini yerine getirirken hiç de hak etmediği bir tartışmanın içine çekilmek istenmektedir.

Bu nedenle dün akşam itibariyle yapılmak istenen Algı Operasyonu ve mevcut durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

İzmir İlinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında hamiyetperver vatandaşlarımız tarafından ilimize yapılan yardımlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere İlçemiz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 3.035 koli yardım gönderilmiş, bu kolilerin 2.735'inin ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kalan 300 yardım kolisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce onaylanan proje kapsamında Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bergama Belediyesi arasında 12.11.2019 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, Belediyemize ait Aşevi'nden sosyal yardıma muhtaç vatandaşımıza sağlanan günde bir öğün sıcak yemek üretiminde kullanılmak üzere gıda ihtiyacı için ayrılmıştır.

Bu ayrılan 300 gıda kolisi Belediyemiz Aşevi'nde depo imkanı bulunmadığından Belediyemizin söz konusu deposunda saklanmaktadır.

Depolanan bu kolilerin tasnifi yapılarak aşevimize peyderpey gönderilip aşevimizde yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Ramazan ayı süresince günlük sıcak yemek olarak ulaştırılmaktadır.

Bergama Belediye aşevinden sıcak yemek olarak günlük 550 kişiye yapılan yardımın 320 kişisinin gideri yukarıda bahsedilen proje ve protokol kapsamında Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

Medyadaki fotoğraflarda yer alan Belediyemizin ambalajıyla paketlenen ürünler, Belediyemiz tarafından kendi imkanlarımız ile alınıp dağıtımı yapılan kolilerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.