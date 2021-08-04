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Bergama Belediyesi'nden yangın için yardım seferberliği

Bergama Belediyesi’nin ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlara karşın aralıksız mücadele yürüten ekiplerin ve vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı soğuk zincir yardım aracı Muğla’ya gitmek üzere yola çıktı

Bergama Belediyesi'nden yangın için yardım seferberliği
04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:40

Muğla’da devam eden orman yangınlarına canını ortaya koyarak müdahale eden ekiplerin ve yangınlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların gün içerisinde ihtiyaç duyduğu su, ayran, meyve suyu ve atıştırmalıkların soğuk zincir araç ile yangın bölgesine gönderildiğini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Havaların sıcak oluşu, yangınların devam ediyor olması, müdahalede bulunan ekiplerin ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın soğuk şekilde su ve sıvı ihtiyaçlarını kat kat artırıyor. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde hazırladığımız su, ayran, meyve suyu ve atıştırmalıkları soğuk zincir araç ile bölgeye gönderdik. Allah yardımcımız olsun” dedi. Araca yükleme esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar’da hazır bulundu ve ekiplerle birlikte yükleme yaptı.

Etiketler; #bergama belediyesi #yangın #orman yangını
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