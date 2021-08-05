Bergama'da 'acele kamulaştırma' tepkisi!

Bergama’da Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında 134 parsel için DSİ tarafından “acele kamulaştırma” kararı alınan bölgede yaşayan vatandaşlarla buluşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bölgede yaşayan insanların nesillerdir yaşadıkları evlerinden edecek bir çalışma hazırlığı olduğunu belirterek “Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, Bergama Pergamon Antik Kenti'nde başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında 134 parsel için DSİ tarafından “acele kamulaştırma” kararı alınan bölgede yaşayan vatandaşlarla buluştu. Selinos Deresi etrafındaki “acil kamulaştırma” kararlarının alındığı bölgede vatandaşları taleplerini dinleyip sonrasında açıklamalarda bulunan Deniz Yücel, "Burada 50 yıldır 60 yıldır oturan insanlar var. Onların çocukları var… Acele kamulaştırma kararı her konuda alınamaz. Ulusal güvenliği ilgilendiren bir durum olması gerekiyor… Hukuki olarak bu kararın hukuki bir altyapısı yok. Olağanüstü durumlarda acil kamulaştırma kararı alınabilir. Selinos deresinin ıslahı ile ilgili bu kararın alındığı belirtilmiş, burada mahalle sakinleri hukuki bir başvuruda bulunmuşlar, yargı sürecini başlatmışlar, bizde bu süreci takip edeceğiz. Biz hem hukuki olarak, hem milletvekillerimiz DSİ ve Bakanlık düzeyinde girişimde bulunacaklar" dedi.

İzahı yok



Geçmiş dönemlerde alınan kamulaştırma kararına ek olarak konut sayısının ciddi derecede arttırılmasının nedenleri hakkında da konuşan Yücel, "Biz de bunun nedenini tespit etmeye çalışıyoruz ancak bunun mantıklı bir açıklaması ve izahı yok. Buradaki muhtarları ve mahalle sakinlerini dinledik. İnsanları nesillerdir yaşadıkları evlerinden konutların edecek bir çalışma hazırlığı var. Bunun arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyoruz ve bunu tespit edeceğiz. Burada kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Mağduriyete izin vermeyeceğiz



Kamulaştırılacak alan sayısının arttırılması ile ilgili vatandaş tarafından dile getirilen 'rant' iddialarını da değerlendiren Yücel, "Bir yerde rant oluşturuluyorsa o ranttan bölgede yaşayan insanların faydalanması gerekiyor. Burada nesillerdir yaşayan insanları konutlarından edip başkalarına bir rant sağlama hesabı varsa biz buna izin vermeyeceğiz. Zaten bu işin arkasında başka bir şey var derken biz bundan bahsediyoruz. Burada yapılan şey mantıklı bir iş değil. Burada dere ıslahı ile ilgili geçen dönem başlatılan bir çalışma var ancak mahallesinin bu kesimlerinde, kamulaştırma kararının arttırılması ve bunun acele kamulaştırma şekilde tamamen kamulaştırma yasasına aykırı bir şekilde sanki olağanüstü ve acil bir durumda var gibi genişletilmesi, bunun arkasında başka bir hesap olduğunu gösteriyor. Gerçekten böyle bir hesap varsa biz bu hesabı bozacağız, kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.