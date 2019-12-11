Bergama'da amatör futbolcu öldürüldü

Bergama'da, arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada tabancayla ateş açılan amatör futbolcu Okan Kartal (23), yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçtan silahı ateşleyen Hüseyin K. (30) ile yanındaki Anıl K., gözaltına alındı.

Bergama'da amatör futbolcu öldürüldü
11 Aralık 2019 Çarşamba 11:34

Olay, dün akşam, Bergama'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Caddesi'nde yürüyen Sertaç S. (26) ve arkadaşı Okan Kartal'a, iddiaya göre, 35 KD 6656 plakalı hafif ticari aracın içinden, Hüseyin K. tarafından tabancayla 8 el ateş edildi. Saldırıda Sertaç S., yaralanmazken, Kartal ise vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan Okan Kartal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Araç içinden silahı ateşleyen Hüseyin K. ile yanındaki Anıl K., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sertaç S. ile Hüseyin K.'nin daha önce emniyete gidip, birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Karşıyaka'dan Büyükşehir'e teşekkür
Sonraki Haber
Atık pille tarih yolculuğu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.