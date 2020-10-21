Bergama'da büfe hizmeti

Zafer Mahallesi’nde ikamet eden mahalle sakinlerinin günlük alışverişleri için yakınlarında bakkal bulunmayışı üzerine harekete geçen Bergama Belediyesi iki ayrı ortak noktaya mobil büfe yerleştirdi.

Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya teşekkür etti. Zafer Mahallesi 2.Sultan Sokağa bir adet, Melihşah ve Ergenekon Sokakların birleşiminde bulunan park alanlarına birer adet olmak üzere toplam 2 adet mini market-büfe montajı tamamlandı. İhale yolu ile en kısa sürede hizmete açılacak olan büfeler, bu sokak ve caddelerde oturan mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlamalarına yardımcı olacak.

Koştu'ya teşekkür

Söz konusu sokaklarda oturan vatandaşlar günlük alışverişlerinde sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, bu hizmet için Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, “Bir ekmek için bile aşağıda bulunan bakkallara gitmek zorunda kalıyorduk. Yakınımızda bakkal olmayışının sıkıntılarını yıllardır çekiyoruz. Büfeler hizmete açılınca günlük alışverişimizde rahatlığa kavuşacağız” dediler.