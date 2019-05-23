Bergama'da çocuklar icat çıkartıyor

Bergama'da Güzel İşler Derneği'nin düzenlediği İcat Çıkaran Çocuk Atölyesi ile öğrenciler hayallerindeki icatları ortaya koyuyor. Atölyenin amacı çocukların icat yapabilmeye inançlarını arttırmak.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle okulları gezen Güzel İşler Derneği üyelerinin son durağı Yukarıbey İlkokulu oldu. Öğrenciler, icadın gücünü, icat çıkartmanın yollarını farklı sorular ve cevaplarla deneyimleme imkânı buluyor.

İnançları artıyor

Güzel İşler Derneği Başkanı Sercan Duygan, "İcat Çıkaran Çocuk Atölyesi, derneğimizin kendi içerisinde oluşturduğu bir projeydi. Bu proje, çocukların icat çıkarması için temel olabilecek öğeleri onlara hissettirmeyi amaçlıyor" dedi.

Atölyelerde çocuklardan aldıkları tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirten Duygan, "Çocukların hayal kurmalarına aracı olmaya çalışıyoruz. Bunu bir icat üzerinden yapmak gibi bir amacımız var. Atölye sonunda çocukların bir icat çıkarabileceklerine inanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

İcat Çıkaran Çocuk Atölyesi, 29 Mayıs'a kadar devam edecek.