Bergama'da dezenfeksiyon tüneli kuruldu

Bergama Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yerelde Bergama sanayisinde ürettirdiği dezenfeksiyon tünellerini vatandaşların hizmetine sundu.

İlk tünel ilçenin en büyük halk pazarı olan ve 137 mahalleye hizmet veren Pazartesi Pazarı’na kuruldu. Pazar girişinde dezenfeksiyon tünelinden geçen vatandaşlara ayrıca maske, eldiven dağıtılarak tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

İkincisi meydana

Bergama’da 137 mahalleye hizmet veren, otantik pazar ünvanına sahip olan ve her pazartesi’leri kurulan en büyük halk pazarı girişine yerleştirilen dezenfeksiyon tüneli, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalan ve alış-veriş yapan vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Dezenfeksiyon tünelinden geçen vatandaşlara ayrıca el dezenfaktanı yaptırılıyor. Maske, eldiven de dağıtılarak tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bergama sanayisinde yerel esnafa imal ettirilen tünelde püskürtme yöntemiyle kıyafetler üzerinde hijyen sağlanıyor. Hijyen için Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs rehberinde tavsiye ettiği dezenfektan ürünleri kullanılıyor. İkinci tünel ise ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirildi. Pazartesi’leri pazaryerinde kalacak olan tünel haftanın diğer günleri ise ilçede insan sirkülasyonunun en çok olduğu Kültür Merkezi önünde hizmet verecek.

En iyi tedbir evde kalmak

Alınan tedbirlere rağmen en büyük önlemin evde kalmak olduğuna dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bu tünellerin virüs riskini önlemek amacıyla dışarı çıkmak, alış-veriş yapmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edilmesi için ürettiklerini söyledi. Başkan Koştu, "Salgın nedeniyle ciddi bir süreçten geçtiğimiz günler yaşıyoruz. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar tam bir teyakkuz halinde çalışıyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak hem hizmet binamızda hem de ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Bunun yanı vatandaşlarımızın hijyen kurallarına harfiyen uymasını, evden çıkmamasını ve sosyal mesafelerini korumalarını istiyoruz” dedi.