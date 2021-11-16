Bergama'da esnaf açtığı davayı kazandı! Yargı yıkıma 'dur' dedi!

Bergama'da, belediye tarafından Millet Bahçesi Projesi nedeniyle mağduriyet yaşayan stat esnafı, açtığı üç ayrı davanın ilkinden olumlu sonuç aldı. İzmir 5.İdare Mahkemesi’ne yıkım ihalesi ile ilgili; yapılan ihalenin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek açılan dava, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ile sonuçlandı

Bergama'da 14 Eylül Stadyumu'nu da içerisine alan ve 51 bin 569 metrekarelik alana yapılmak istenen 'Millet Bahçesi Projesi' nedeniyle mağduriyet yaşayan 86 esnaf dükkânının yıkımı ile ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bergama’nın AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu, stadyum çevresindeki esnafa; kiracı bulunduğu adresin 'riskli yapı' tespiti nedeniyle yıkımının yapılacağı, bu nedenle de 60 gün içerisinde tahliye etmesi gerektiğine dair bir yazı göndermişti. Kışa girilirken sokakta kalma riski ile karşı karşıya kalan esnafın çözüm arayışları ve tüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son olarak esnaf dükkânlarının yıkımı için 9 Kasım Salı günü açık teklif usulü ile ihaleye çıkıldı.

Bu gelişmelerin ardından mülkiyeti Bergama Belediyesine ait işyerinde kiracı sıfatıyla yer alan İbrahim Turan esnaf adına konuyu yargıya taşıdı. Yıkım ihalesi kararı, yürütmeyi durdurma ve planlara üç ayrı dava açıldı. İzmir 5.İdare Mahkemesi’ne yıkım ihalesi ile ilgili açılan dava ise sonuçlandı. Yapılan ihalenin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek açılan dava, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ile sonuçlandı. Karar esnaf arasında umutları arttırarak sevinç ile karşılandı.

BAŞKAN BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Kararla ilgili görüş belirten ve aynı zamanda CHP Meclis Üyesi olan stat esnafı İbrahim Turan; “Belediye başkanı seçim zamanı ‘bende esnaf çocuğuyum. Tek bir esnaf bile mağdur olmayacak’ demişti. Fakat seçim sonrası verdiği sözü unutup 10 yıllık kira kontratlı dükkân sahiplerine 3 yılını doldurmadan tahliye yazısı göndererek ‘60 gün içinde boşaltın’ dedi. Daha sonrada gelen tepkileri üzerinden atmak için 18 uygulamasıyla Bergama Belediyesi’ne kalan Fuat Olugan Parkı’nı tüm şehir imar ve planlarını hiçe sayıp ‘yeşil alandan çıkarıp’, ticari imara sokmaya çalıştı. Bu çabasına İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası ayrı ayrı dava açtı. Ardından da ‘İzmir Büyük Şehir Belediyesi engel oluyor’ algısı yaratmaya çalıştı. Ancak olan 86 işyeri sahibi ve 310 sigortalı çalışana oluyor” dedi.

Turan ayrıca; “İtiraz süremiz olan 30 günü geçirmemek için stat esnafları adına İzmir İdare Mahkemelerine; yıkım ihalesi kararı, yürütmeyi durdurma ve planlara olmak üzere 3 ayrı dava açtık. İlk dava olan yıkım ihalesi için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şimdi diğer davaların sonuçlarını bekleyeceğiz”

OLUMLU BİR BEKLEYİŞE GİRDİK

“Stat esnafları olarak geçen hafta Ankara’da meclis ziyaretleri gerçekleştirmiştik. Bu ziyaretlerde bölge milletvekilleri ile olumlu görüşmeler yaptık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde de kendisinin desteğini aldık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’de burada bir haksızlık olduğunu vurgulayarak, gerekeni yapacağını söyledi. AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de gerekli temaslar gerçekleştirip bize yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti. Tüm bu gelişmelerden sonra esnaf olarak olumlu bir bekleyişe girdik” ifadelerine yer verdi.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Stat esnaflarından İbrahim Dericioğulları ise; “Tabii ki bu karardan son derece memnun olduk. Bununla birlikte devam etmekte olan 2 davamız daha var. Onların neticesinin de hepimiz için iyi olacağını düşünüyoruz. En son AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bu sorunla ilgileneceğini söyledi. Umarım karar vericiler ve belediye yönetimi sorunun çözülmesi için gerekli adımları atar” dedi.