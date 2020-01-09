Bergama'da hurda temizliği

Bergama Belediyesi şehir içinde cadde ve sokak aralarına gelişi güzel park edilen hurda araçları kaldırmaya başladı.

Park edildikleri yerlerde kaderine terk edilen hurda araçlar, bir yandan yoğun olan şehiriçi trafiği olumsuz etkilerken bir yandan da çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Belediye Zabıta Ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmada tüm hurda araçlar bulundukları yerlerden çekilerek, yediemin otoparkına götürülüyor.

Temizlik çağrısı

Cadde ve sokaklara hurda araçların gelişi güzel terk edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu anaçlar aynı zamanda güvenlik riski de oluşturuyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesini ve hurda araçları için biran önce önlem almalarını istiyoruz. Zaten biz çoktan beridir park edildiği yerde duran ve artık görüntüsüyle etrafa zarar veren hurda araçları kaldırmaya başladık" dedi.