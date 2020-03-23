Bergama'da icra ve iflas takipleri durduruldu

Koronavirüs salgını sebebiyle icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karar ile Türkiye genelinde olduğu gibi Bergama Belediyesi'nde de icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Devletimiz, Hükümetimiz ve resmi bütün makamlarımız Koronavirüs salgınından milletçe en az zararla çıkmak için gereken önlemleri almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın kararı ile biz de belediye olarak icra ve iflas işlemlerini bugün itibariyle durdurmuş bulunuyoruz. Daha önce yayınlanan genelgede faaliyetlerine ara verilen ve belediyemiz kiracısı olan esnaflarımızdan ara verdikleri dönem için kira tahakkuku yapılmaması bildirilmişti. Bizde bu karara ek olarak faaliyetine devam edebilen kiracılarımız için 2 ay kira erteleme kararı almıştık. Şimdi Cumhurbaşkanımız genelgesi ile 30 Nisan'a kadar icra ve iflas işlemlerini de durdurmuş bulunuyoruz" dedi.