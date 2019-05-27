Bergama'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Bergama'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gece saat 22.30 sıralarından Bergama İvrindi Karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İvrindi Bergama karayolunda Bergama istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Halil Atasever (33) yönetimindeki 35 ACD 930 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Özdil (58) yönetimindeki ait 35 AE 4193 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 2 otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, İbrahim Halil Atasever, Arif Eser (50), Fahriye Eser (3), Mustafa Özdil (58), Mehmet Ali Özdil (79), Reşat Saçkesen (39) ve Ömer Atasever (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.