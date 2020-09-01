Bergama'da İZBAN sevinci

İZBAN hattının Bergama'ya kadar gelmesi için çalışmalara yeniden start verilmesi tarihi kent Bergama'da sevinçle karşılandı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun 31 Mart seçimlerinde vatandaşlara sözünü vermiş olduğu vizyon projelerden birisi daha gerçek oluyor

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren ve İZBAN'ın Bergama açısından önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun girişimleri ve Ankara'nın projeye yoğunlaşması ile bir süredir herhangi bir ilerlemenin kaydedilemediği Bergama-Aliağa arası İZBAN projesinin yapımı kaldığı yerden devam edecek. Bergama'da İZBAN'ın geçeceği güzergahta kamulaştırma çalışmaları hızla devam ederken, Eylül ayı ile birlikte arazi sahipleriyle kamulaştırma görüşmeleri de başlıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Devlet Demiryolları (TCDD) 3. Bölge Müdürü Murat Bakır'la da bir araya gelen ve İZBAN hakkında istişarelerde bulunan Başkan Koştu," İZBAN Bergama'mız açısından çok önemli. İZBAN'ın tarihi kentimiz Bergama' kadar uzaması son derece önemli. Bergama'mız İzmir, İstanbul otoyolları, doğalgaz çalışmaları, Çandarlı Liman Projesi, Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi gibi büyük projelerle Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı olacak. Yıldız olmanın sinyallerini her geçen gün daha net bir şekilde almaya devam ediyoruz" dedi.

Destek bizi mutlu ediyor

Aliağa-Bergama arası durak ve üst geçitlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı İZBAN'ın Bergama'ya kadar uzaması için seferber olunduğuna dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ, Ak Parti İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, bölge milletvekillerimiz, bakanlık bürokratlarımız ve ilgili kurum müdürlerimizin her birisine destekleri için ayrı ayrı teşekkür ederim. İZBAN'ın Bergama'ya kadar gelmesi ilçemizin turizm gelişimi açısından da son derece önemli" dedi.