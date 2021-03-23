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Bergama'da kamyonetin çarptığı çoban öldü!

İzmir'in Bergama ilçesinde çoban İrfan Yılmaz, yolun karşısına geçen küçükbaşı almaya çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı

Bergama'da kamyonetin çarptığı çoban öldü!
23 Mart 2021 Salı 08:22

Kaza, dün saat 16.50 sıralarında Dereköy mevkisinde meydana geldi. İrfan Yılmaz, öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya doğru yola çıktı. Sürüyü İvrindi karayolundan geçirdikten sonra geride kalan küçükbaşı almak isteyen çoban Yılmaz'a, Balıkesir'den Bergama istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 V 5748 plakalı ev eşyası yüklü kamyonet çarptı. Yılmaz metrelerce savrulurken, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, İrfan Yılmaz'ın cenazesi, Necla Mithat Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çoban #çoban ölüm #trafik kazası
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