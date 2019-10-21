Bergama'da Kariyer Günleri

Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliği ile Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Kariyer Günleri' ile iş arayanlar işverenlerle buluştu.

'Kariyer Günleri' etkinliği Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda yapılan tören ile başladı. İzmir'in birçok ilçesinde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliğinin Bergama'da ilk kez gerçekleştiriliyor olması ilgiyi artırdı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ve İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Nesrin Makbule Dank, Bergama Cumhuriyet Meydanında stantları gezerek ilk kez düzenlenen 'Kariyer Günlerinde' işveren ve iş arayanları tek tek dolaştı. İş sahibi olmak isteyenler kurulan stantlarda firma yetkilileri ile bire bir görüşme olanağına sahip olurken, özgeçmişlerini de firma sahipleri ve yetkililere elden verdi. İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ise kendi oluşturduğu stantta Bergamalı iş arayanların kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

İlk toplantı

Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliğinde Bergama'da bir ilk gerçekleştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İşveren ve işçilerin bir araya gelmesini sağladık. İşveren katılımının fazla oluşundan çok memnun olduk. İşçilerimizin mutluluğu gözünden okunuyor. İşverenlerimiz de bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Bergama önemli bir şehir, gelişen bir şehir. Geçmişten gelen bazı özellikleri de var, tarihi bir kent. 2500 yıllık bir medeniyet beşiği. Tarım, turizm ve ormancılık ile ilgili birçok faaliyeti var. Yavaş yavaş da lojistik olarak da önemli bir konuma kavuştu. İstanbul - İzmir otoyolunun açılması ile birlikte önemi daha da arttı. Çandarlı Limanı önümüzdeki dönemde yapımı devam edecek. Çok önemli bir Türkiye ve Dünya Projesi olarak karşımıza çıkacak. Gelişen Bergama'da işsizlik söz konusu. Ve önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. İnşallah bu yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte işsizlik sorununu da hep birlikte çözmüş olacağı" diye konuştu.

Bölgeye faydası çok

'Kariyer Günleri' etkinliğinin düzenlenmesini çok önemsediklerini belirten Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de, "Kariyer Günleri organizasyonumuz gerçekleşiyor. Şirketlerimizin aradığı personel ihtiyacını bu ortamda çok hızlı bir şekilde karşılanacağını umuyoruz. Çünkü bu kadar iş arayan kişinin bu kadar işvereni bir arada görmesi ve onlar ile diyalog kurabilmesi fazla zamanını alacakken burada çok daha kısa bir süre içerisinde farklı ve fazla sayıda işveren vekili ile ya da insan kaynakları sorumluları ile bir araya gelme fırsatını yakalamış oldular" dedi.