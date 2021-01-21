BU GÖL PEMBE
BU GÖL PEMBE
0
HEMEN ÇÖPE ATIN!
HEMEN ÇÖPE ATIN!
0
O DAVADA YENİ GELİŞME
O DAVADA YENİ GELİŞME
0
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
0

Bergama'da karlı yollara tuzlu müdahale

Bergama’da uzun yıllar sonra görülen yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle buz tutan kırsal mahalle yolları süt toplama araçlarına geçit vermeyince Bergama Belediyesi tarafından anında önlem alındı. Başkan Koştu, “Oluşturduğumuz tuzlama ekibiyle süt alma araçlarının ulaşımda zorluk yaşamaması için buz olan yerlere hemen müdahale ediyoruz” dedi

Bergama'da karlı yollara tuzlu müdahale
Özlem Çimen
Özlem Çimen
21 Ocak 2021 Perşembe 12:18

Tuzlama ekipleri 119 kırsal mahallesi ile çok geniş bir coğrafi yerleşim alanına sahip Bergama’da sabaha karşı başladıkları tuzlama faaliyetine süt toplama araçlarının geçeceği güzergâhlarda devam ediyorlar. Geçim kaynağı daha çok hayvancılığa ve süt besiciliğine bağlı olan ve ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerin her türlü istek ve taleplerini belediye imkânları ölçüsünde yerine getirmeye devam ettiklerini açıklayan Belediye Başkanı Koştu, “İklim olarak ilçemiz çok fazla kar yağışı alan bir bölgede değil. Fakat yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerimize kar yağışı görülebiliyor. Soğuk ve kırağı beraberinde don olayları ve buzlanmayı getirebiliyor. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın iklim koşullarından en az etkilenmesi için imkânlarımız ölçüsünde önlem almaya devam ediyoruz” dedi.

Etiketler; #bergama #bergama kar
Önceki Haber
İzmir depreminde yıkılan binaların yerine yenileri yapılıyor
Sonraki Haber
Aynı aileden üç kişi koronaya yenildi
Soyer: Çiftçi doğduğu yerde doyacak
Soyer: Çiftçi doğduğu yerde doyacak
0
Karşıyaka Belediyesi ve AKUT iş birliği yapacak
Karşıyaka Belediyesi ve AKUT iş birliği yapacak
0
İzmir'e kötü haber: Depremler şiddetini hissettirecek
İzmir'e kötü haber: Depremler şiddetini hissettirecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.