Bergama'da karlı yollara tuzlu müdahale

Bergama’da uzun yıllar sonra görülen yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle buz tutan kırsal mahalle yolları süt toplama araçlarına geçit vermeyince Bergama Belediyesi tarafından anında önlem alındı. Başkan Koştu, “Oluşturduğumuz tuzlama ekibiyle süt alma araçlarının ulaşımda zorluk yaşamaması için buz olan yerlere hemen müdahale ediyoruz” dedi

Tuzlama ekipleri 119 kırsal mahallesi ile çok geniş bir coğrafi yerleşim alanına sahip Bergama’da sabaha karşı başladıkları tuzlama faaliyetine süt toplama araçlarının geçeceği güzergâhlarda devam ediyorlar. Geçim kaynağı daha çok hayvancılığa ve süt besiciliğine bağlı olan ve ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerin her türlü istek ve taleplerini belediye imkânları ölçüsünde yerine getirmeye devam ettiklerini açıklayan Belediye Başkanı Koştu, “İklim olarak ilçemiz çok fazla kar yağışı alan bir bölgede değil. Fakat yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerimize kar yağışı görülebiliyor. Soğuk ve kırağı beraberinde don olayları ve buzlanmayı getirebiliyor. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın iklim koşullarından en az etkilenmesi için imkânlarımız ölçüsünde önlem almaya devam ediyoruz” dedi.