Bergama'da kaza: 1 ölü

Bergama'da, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bergama'da kaza: 1 ölü
19 Kasım 2019 Salı 11:38

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde, Bergama- Çanakkale yolunun Ovacık mevkisinde meydana geldi. Bergama'dan Çanakkale yönüne giden Kemal Bozkurt yönetimindeki 45 SC 4201 plakalı otomobil, Muammer A.'nın (31) kullandığı 34 AJM 158 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Bozkurt'un cansız bedenini içeriden çıkardı. Bozkurt'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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