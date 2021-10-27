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Bergama'da kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'de önce motosikletle çarpışan otomobil daha sonra şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Feci kaza otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan iki kardeş ise hayatını kaybetti

Bergama'da kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti
27 Ekim 2021 Çarşamba 08:25

Kaza dün saat 18.30 sıralarında İzmir'in Bergama ilçesi Çıktöy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 36 yaşındaki Harun Karışmaz ve yanında bulunan ağabeyi 41 yaşındaki Bayram Karışmaz ailelerini ziyaret etmek için Bergama'ya doğru yola çıktı. Otomobil, Çıtköy kavşağında Mehmet Can Şengür'ün kullandığı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Harun Karışmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şerit ihlali yaptı. Otomobil bu kez de karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kamyonun altında kalan otomobil metrelerce sürüklenerek hurda yığınına döndü.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Harun ve Bayram Karışmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir trafik kazası #bergama trafik kazası #bergama kaza ölüm
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