Bergama'da kepenk kapatan esnaf eylem yaptı

Bergama’da 14 Eylül Stadyumu'nu da içerisine alan ve 51 bin 569 metrekarelik alana yapılmak istenen 'Millet Bahçesi Projesi' nedeniyle 86 esnafa gönderilen tahliye kararı kepenk kapatma eylemi ve basın açıklamasıyla protesto edildi

Bergama Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu, daha önce defalarca 'mağdur etmeyeceklerini' söylemesine rağmen stat esnafına tek katlı binaları için 'depreme karşı dayanıksız, riskli yapı' içerikli tahliye yazısı gönderdi. Pandemi sonrası zor günler yaşayan ve kışa hazırlık yapan esnaf ise iş yerlerine gönderilen ve dükkânlarının 60 gün içerisinde boşaltılması istenilen tahliye yazısı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı.

Yaşanan durum tepkilere neden olurken, esnaf belediyenin bu tavrını protesto etmek için kepenk kapatma eylemi gerçekleştirdi. Esnaf ayrıca Bergama Belediyesi’nin bütçe görüşmeleri ile ilgili kültür merkezinde gerçekleştirdiği meclis toplantısı esnasında alkışlı protesto ve basın açıklamasında bulundu.

Basın açıklaması öncesinde ise esnaf tarafından “Esnaf hakkını arıyor!”, “Verilen sözler nerede?”, “Yine mağdur esnaf!”, “Esnafa sahip çık”, “Ben esnaf çocuğuyum diyen nerede?” ve “Bergama esnafına sahip çık” dövizleri açıldı. Esnafa CHP ve İYİ Parti İlçe Teşkilatları ile her iki partinin meclis üyeleri, Oda Başkanları ve Bergama Demokrasi Platformu üyeleri de destek verdi.

EKMEK VE GELECEK KAYGISI

Esnaf adına söz alarak konuşma yapan İbrahim Dericioğulları; “Bugün burada bulunma sebebimiz herhangi bir siyasi görüşün yansıması değildir. Herhangi bir politik mesaj vermek ve muhalefet etmek değildir. Burada bulunma sebebimiz tamamen ekmek ve gelecek kaygısıdır” dedi.

Dericioğulları ayrıca; “Pazartesi günü 86 esnaf arkadaşımıza ‘riskli yapı’ gerekçesiyle tahliye yazısı gönderildi. Bilindiği gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi bu projeye dâhil olmuş ve yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Bu dava sonuçlanmadan, zaman kaybını telafi etmek için arkadan dolanarak dükkânlarımızdan gizlice karot örnekleri aldılar. Şimdi de bilmediğimiz raporlarla tek katlı dükkânlarımızı 60 gün içinde terk etmemizi istiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz”

“Başkan seçilmeden önce biz stat esnafını bir araya toplayarak, güzel bir projesinin olduğunu ve hiçbirimizin mağdur olmayacağını söylemişti. Belediye Başkanı olduktan sonrada bu sözünü tekrar etti. Fakat bu proje evirildi, çevrildi Millet Bahçesi Projesi’ne döndü. Daha sonra millet bahçelerinde ticari alan olmadığı ortaya çıktı. Ancak itirazlarımız üzerine bir miktar ticari alan sağlanarak bize ‘çıkın dışarı’ denildi. Buna karşıyız. Verilen sözlerin yerine getirilmesini ve hakkımızı istiyoruz” dedi.

BİZE VERİLEN SÖZLER NEDEN UNUTULDU

Başka bir yerde dükkân kiralamaya güçlerinin yetmeyeceğini ifade eden stat esnaflarından Erhan Uğurluel: “Biz bugüne kadar, bize verilen sözlerden dolayı çok umutluyduk. Son dakika haberi ile 60 gün içerisinde dükkânlarımızın tahliye edilmesi gerektiği söylendi. Zaten kiralarda fahiş bir fiyat artışı var. Bu kadar yüksek meblağları hiç birimiz karşılayamayız” dedi.

Stat esnaflarından Meliha Yılmaz: “Ben buraya çok masraf yaptım. Şimdi buraya millet bahçesi, çay bahçesi yapacağız diyorlar. Benim çay bahçesine gidebilmem için önce karnımın doyması lazım. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Üniversite öğrencisi iki evladım var. Onlar nasıl yetişiyor? Bize verilen sözlere ne oldu, neden unutuldu?” dedi.

BAŞKAN İYİ NİYETLİ DEĞİL!

Annesi stat esnafı olan Av. Neşe Çokmert: “Bergama Belediyesi yanlış hukuki işlemler nedeniyle birçok insanı mağdur ediyor. Belediye başkanı söz verdiği halde sözünü tutmuyor. ‘Ben yaptım, oldubitti’ mantığı ile hareket ediyor. Biz hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hukukun bu yanlışa dur diyeceğine inanıyoruz. Esnafımızı kış ortasında dükkânız bırakarak ekmeği ile oynayan bu kararın mahkemeden döneceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanının da bu yanlışı anlayıp, Çevre ve Şehircilik bakanlığını uyaracağını düşünüyoruz. Aksi halde gerekli tüm davaları açacağız. Esnafın iyi niyetinden yararlanan belediye başkanının iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz” dedi.

KARAR ERTELENMELİ

Bergama’da ki odalar adına görüş belirten Bergama Ticaret Odası başkanı Fikret Ürper: “Odalar olarak ortak düşüncemiz; pandemi sonrası ve kış öncesi, iki aylık sürede bu kadar esnaf kardeşimizin yeniden iş kurabilmesinin güç olduğunu ve belediyemizin bu kararı ertelemesi gerektiğini düşünüyoruz. İş yeri sahiplerinin rahatlatılması gerekiyor. Neler yapılması gerektiği ile ilgili başkan ile görüşeceğiz” dedi.