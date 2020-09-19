Bergama'da ormanlık alanda kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu

Bergama ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 84 yaşındaki alzaymır hastası kişi, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu bulundu.

Bergama'da ormanlık alanda kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu
19 Eylül 2020 Cumartesi 12:22

Örlemiş Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası S.E'den evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda ekip, iz takip köpeği ve "drone" ile yaşlı adamın en son görüldüğü Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerinin de katıldığı havadan ve karadan aramaların sonunda S.E, köyden 1,5 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulundu. S.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi. Mutluluk gözyaşı döken yakınları S.E'yi bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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