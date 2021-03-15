Bergama'da tarım arazilerinin satışına tepki!

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bergama’da köy muhtarlarıyla birlikte yaptığı basın açıklamasıyla; 2012 yılında Bütünşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesine devredilen ve mart ayının başında belediye tarafından satışa çıkarılan tarım arazilerinin satışına asla izin vermeyeceklerini söyledi

Çitköy'de arazileri Bergama Belediyesi tarafından satışa çıkarılan yöre köylerinin muhtarlarıyla birlikte açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “kimin malını kime satıyorsunuz!” diyerek Bergama Belediyesi’ne yüklendi. Ayazkent, Kadıköy, Alibeyli ve Yukarıada köylerinde üreticilere seslenen Sındır, “sizlere hayatı zindan edenlere, siz de sandıkları dar edin” dedi.

Bütünşehir Yasası’nın kırsal alanlarda mağduriyet yarattığını, bu mağduriyetin tarımsal üretimi derinden etkilediğini ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “9 yıl önce 2012 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası’yla illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köylerin ve belde belediyelerinin maalesef tüzel kişilikleri itiraz etmemize, iktidarı uyarmamıza rağmen ortadan kaldırıldı. Bütünşehir Yasasıyla temsil tabanı da daraltıldı, yerel demokrasimiz derin bir darbe aldı. Kırsal alanda yaşayan yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamalarına neden olundu. Köylerimizin, belde belediyelerimizin tarımsal nitelikleri yok sayılarak, onları kentsel yerleşimlerden ayıran özellikleri, ayrıcalıkları, sahip oldukları ortak taşınır ve taşınmaz malları, mera alanları, diğer tüm hak ve yetkileri ellerinde alındı, büyükşehirlerle aynı statüye getirildi. Akla mantığa sığmayan bu düzenlemeyle köylerimizde hayat pahalılığı ve köyden kente göçler arttı. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de köylülerimizin arazileri haraç mezat satılıyor” dedi.

“SİZ YOLCUSUNUZ, KÖYLÜ HANCI”

İktidarın 18 yıldır Türk köylüsünü yok saydığını, şimdi de aynı siyasi parti tarafından Bergama’da kazanılan belediyenin köylülerin ata toprağının satışa çıkarıldığını ifade eden Sındır, “9 yıl önce bu düzenlemeye karşı itirazlarımızı yaparken bu yasayla birlikte köylere kilit vuracağını, köy mallarının haraç mezat satılacağını söyledik. Bugün binlerce ailenin geçim kaynağı olan 831 bin 938 m2 verimli tarım arazisi Bergama Belediyesi tarafından satılıyor. Köylünün iki gözü iki çeşme, fakat AKP’li Bergama Belediyesi’nin gözü ise satıştan gelecek parada. Kimin malını kime satıyorsunuz! Bu arazilerin her köyde onlarca ailenin geçim kaynağı olduğunu bilmiyor musunuz? Bu arazilerin o köylerde yaşayan yurttaşlarımızın ataları, dedeleri tarafından köylerine kazandırıldığını size söyleyen olmadı mı? Siz yolcusunuz, köylü hancı. Yarın burada olmayacaksınız, satışa çıkardığınız söz konusu mülklerin gerçek ve öz sahipleri olan köy halkına nasıl hesap vereceksiniz?” dedi.

“SİZLERE HAYATI ZİNDAN EDENLERE, SİZ DE SANDIKLARI DAR EDİN”

Köy ziyaretlerinde AKP iktidarını sert sözlerle eleştiren Sındır, “AKP iktidara geldiğinde Çiftçimizin bankalara olan borcu 2,4 milyar lira iken bu rakam 128 milyar liraya çıktı. Çiftçi başına bankalara borç 1000 Lira iken borç 61 bin liraya çıktı. 2 milyon 261 bin kişi tarım sektöründe işinden oldu. Sektörde BAĞ-KUR’lu sayısı yüzde 35, sigortalı sayısı ise yüzde 73 azaldı. Mazot desteği 2020 yılında 2 milyar 901 milyon TL iken 2021 yılında 2 milyar 724 milyon lira yani yüzde 6,1’lik düşüş ile mazot desteği 177 milyon lira düşürüldü. ‘Mazotun yarısı bizden’ sözünüzü hatırlatmıyorum bile. Gübre desteklerinde de 2020’de 840 milyon lira iken 2021’de 788 milyon liraya düşürüldü yine 6,2 oranında yani 52 milyon lira azaltıldı. 18 yılda Türk tarımını o kadar kötü yönettiler ki siz üreticilerimize hayatı zindan ettiler. Unutmayın son sözü siz söyleyeceksiniz; size hayatı zindan edenlere, siz de sandıkları dar edin” dedi.