Bergama engellisine sahip çıkıyor

Bergama Belediyesi engelli araç park yerlerini zeminde farklı renkle işaretleyerek, görünür hale getiriyor. Engelli araç park yerlerinin diğer araç sahipleri tarafından fark edilmesi için önlemler alınıyor.

Bu kapsamda ekipler, engelli araç park yerlerindeki zemin boyalarını yeniledi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, engelli park yerlerinin engelsiz vatandaşlar tarafından işgal edilmemesi konusunda duyarlılık beklediklerini söyledi, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve zorlu hayat mücadelelerini rahatlatma konusunda belediye olarak hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Toplum olarak hepimize bu noktada büyük görevler düşüyor. Engelli vatandaşlarımızın araç park yerlerine normal araçların bırakılmamasına özen göstermeliyiz. Bırakanları da hep birlikte uyarmalıyız" dedi.