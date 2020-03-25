Bergama esnafı teşekküre geldi

Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar’dan temizlik işlerine teşekkür ziyareti.

Gece gündüz demeden Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve hijyen için faaliyetlerine devam eden, bu zorlu süreç içerisinde sağlıkçılarımız, güvenlik güçlerimiz gibi çalışmalarını aralıksız sürdüren belediyemiz Temizlik İşleri Birimi’ne Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret öncesi Bergama esnaflarından Sinan Doğan tarafından da bir sürpriz gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına çiğ köfte ikramında bulunan esnaf Sinan Doğan bu kez aynı ikramı temizlik işçileri için yaptı.

İşçilere alkış

Ziyarette bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan temizlik işçilerimize teşekkür eden Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, “Ülkemizin sağlık çalışanları gibi sizde alkışı hak ediyorsunuz. Belediyemizdeki en zorlu görevlerden birisini sizler yerine getiriyorsunuz. İlçemizde Koronavirüs tedbirlerimizi sizlerin sayesinde artırmış bulunuyoruz. Sizden isteğimiz bu süreçte kendi sağlığınıza, kişisel temizliğinize daha çok dikkat etmeniz. Tarafımızdan temin edilen koruyucu giysi ve eşyalarınızı mesainiz boyunca hiç çıkarmadan kullanmanız. Bu hem sizin hem aileleriniz sağlığı için son derece önemli. El birliği içerisinde bu zorlu süreci beraberce atlatacağız” dedi. Konuşmasının ardından bir alkışı da siz hak ediyorsunuz diyen Başkan Yardımcısı Uyar, işçileri bir süre alkışladı.

Çiğ köfte ikramı

Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar’ın temizlik işlerine yapmış olduğu ziyaret esnasında şehrimiz esnaflarından Sinan Doğan tarafından da bir sürpriz gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına çiğ köfte ikramda bulunan esnaf Sinan Doğan, bu kez temizlik işçilerine aynı ikramda bulundu. İkram esnasında duygularını dile getiren esnaf Doğan, “Ülkece zorlu bir dönemden geçiyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere temizlik işçilerimizde bizim sağlığımız için kendi hayatlarını riske atarak şehrimiz sokaklarında gece gündüz demeden temizlik ve dezenfekte yapıyorlar. Kendilerine bu emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Bu naifliği için Bergama Belediyesi tarafından da teşekkür edildi.