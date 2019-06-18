Bergama Kermesi 83 Yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle 1937 yılında ilki gerçekleştirilen 83. Uluslararası Bergama Kermesi başladı.

Türkiye'nin ilk yerel festivali olan kermes, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve vatandaşların katılımıyla Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden, etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, burada yaptığı konuşmada, Bergama'nın İzmir'in merkezi olduğunu belirterek, "AK Parti iktidarları döneminde görüyorsunuz İZBAN geliyor. Bergama'ya gelecek oradan da Kınık'a gidecek. Çok yakında 2 bin dönümlük ESBAŞ gelecek. İzmir-İstanbul Otoyolu ile Çandarlı Limanı bittiğinde yine Bergama'ya faydası olacak. Bu yatırımlar Bergama hak ettiği yeri alsın diye yapılıyor. İki ay önce Bergama Belediye Başkanlığına seçilen Hakan Koştu kardeşimizin başkanlığı döneminde, yerel ve genel iktidar el ele, birlikte Bergama'yı hak ettiği yere, İzmir'in lider ilçesi konumuna getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Koştu da kermesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bergama'ya armağanı ve emaneti olduğunu söyledi. Koştu, "83 yıldır her sene güzel Bergamamızdan, tüm dünyaya en güzel dostluk ve barış mesajları veriyoruz. İnanıyorum ki, tüm Bergamalıların ve Bergama sevdalılarının gayreti ile Bergama Kermesleri coşkuyla kutlanmaya devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Şehzadeler Mehteri ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. 23 Haziran'a kadar devam edecek kermeste, Bergamalı klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin yanı sıra şair Ahmet Selçuk İlkan, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, şair Dursun Ali Erzincanlı ve pop müziği sanatçıları Buray ile Rafet El Roman Bergamalılar ile buluşacak.