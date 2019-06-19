Bergama Kermesi 83. yılını kutluyor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin ilk yerel festivali Uluslararası Bergama Kermesi başladı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan açılış programı Endüstri Meslek Lisesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile devam etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Belediye Başkanı olarak göreve başladığım şu ilk zamanlarda, bir yandan doğup büyüdüğüm şehre hizmet etmenin gururunu yaşarken, bir yandan da 83'üncü yılına ulaştırdığımız Bergama Kermesi'nin heyecanını duyuyoruz. Bizlere bu gururu ve heyecanı yaşatan değerli hemşehrilerim ve tüm konuklarımız için, özüne ve ruhuna uygun, coşkulu bir program hazırladığımız 83'üncü Kermesimiz hepimize kutlu olsun" dedi.

Dostluk ve barış mesajı

Bergama'nın bu günlere gelmesinde ve Bergama Kermesinin 83. yılına ulaşmasında pek çok başarılı insanın emeği olduğunu ifade eden Başkan Koştu, "Bergama Kermesi, Ulu Önderimizin bize en güzel armağanı, en büyük mirası ve emanetidir. Onun sınırsız öngörüsü sayesinde, Bergamalılar olarak her yıl bu en güzel geleneğimizi, bayramımızı kutluyor, yerli ve yabancı birçok insanla buluşuyoruz. 83 yıldır her sene güzel Bergamamızdan, tüm dünyaya en güzel dostluk ve barış mesajlarını veriyoruz. İnanıyorum ki, tüm Bergamalıların ve Bergama sevdalılarının gayreti ile Bergama Kermesleri coşkuyla kutlanmaya devam edecektir" diye konuştu.

Bergama'nın tarihi açıdan önemine değinen Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ise turizmde Bergama'nın hakettiği değeri görmesi için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bergama Kültür Merkezi'nde ise Bergama Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Derya Çakı yönetiminde birbirinden güzel türkülerle izleyenlere türkü dolu bir gece yaşattı.

Kermesin açılış konserinde ise Bergama'nın yetiştirdiği dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici birbirinden güzel eserlerle sevenleriyle buluştu.