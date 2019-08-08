Bergama'nın önceliği yollar

Bergama'nın öncelikli sorunları ve çözüm yolları konusunda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Seçim döneminde de vatandaşlarımızla konuştuğumuz gibi hizmette önceliğimiz yollar. Şu an doğalgaz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Fiberoptik altyapının da çalışmaları başladı. Üst yapıyı tamamlamak için önce alt yapıyı sağlam yapmanız gerekiyor. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve gerekli kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. En kısa sürede Bergama'nın yol sorunu çözüme kavuşturacağız" dedi.

Bergama Belediyesi stratejik planını özverili bir şekilde hazırladıklarını ifade eden Başkan Koştu, plan dahilinde yatırımları sırasıyla gerçekleştirecekleri belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana Ankara'ya bakanlıklarımıza çok sayıda ziyaret gerçekleştirdim. Bildiğiniz üzere Bergama'nın en önemli ihtiyaçlarından biri de kent meydanı ve otoparkın olmaması. Şehir merkezinde yer alan stadyumun yerine hem kentin trafiğini rahatlatacak hem de vatandaşlarımızın rahat zaman geçirebileceği bir kent meydanı yapacağız. Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da görüşüp konuyu sonuçlandıracak ve hemen projelendirmeyi gerçekleştireceğiz. Yeni stadyumun nereye yapılacağı konusunda da üç yer üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Bergama'nın en önemli unsurlarından birinin de turizm olduğunu söyleyen Başkan Koştu, hazırlayacakları turizm master planı ile turizmin gelişeceğini ve yeni restorasyon çalışmaları ile kentin çok farklı bir görünüme kavuşacağının ve Bergama'nın siluetinin değişeceğinin altını çizdi.