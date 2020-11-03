Bergama seferber

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD’ın çağrısı üzerine Bergama Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte başlatılan yardım kampanyasına Bergamalı vatandaşlar ilk saatlerden itibaren büyük ilgi gösterdi. Başkan Koştu, yardıma koşan her bir vatandaşa teşekkür etti.

Bergama seferber
03 Kasım 2020 Salı 11:20

Bergama Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yardım duyurusu ardından battaniye, temizlik maddeleri ve kuru gıda malzemeleri alan Bergamalı vatandaşlar yardımları belediye ve kaymakamlık hizmet binaları girişindeki toplama alanlarına getirmeye başladı. Yardım kampanyasına Bergama’da yaşayan herkesin büyük destek gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Hemşehrilerimizin her birisi ile gurur duyuyorum. Yardım kampanyası için yaptığımız çağrının ilk saatlerinden itibaren birleşip yardıma koşan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Toplamaya başlanan yardımları peyder pey AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimize göndermeye devam edeceğiz” dedi.

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