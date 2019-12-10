Bergama tarihine sahip çıkalım

Bergama'da yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında gelinen nokta ve yapılan işler hakkında bilgilendirme yapılmak üzere bir toplantı düzenlendi.

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde Haluk Elbe Salonu'ndaki toplantıya Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, paydaşlar, öğretmenler, turizmciler ve vatandaşlar katıldı. Toplantıya Alman Enstitüsü Kazı Çalışmaları Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, Bergama Kazısı Eş Başkanı Doç.Dr. Güler Ateş ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Ulrich Mania konuşmacı olarak katıldılar. Konuşmacılar Bergama'daki arkeolojik araştırmalar, koruma çalışmaları ve sosyal bağlamda tarihi mahalle sakinleri ile birlikte yapılan etkinlikler ve sosyal içerikli tarihi ve kültürel değerleri koruma bilinci oluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Tarih kokuyor

Bergama'nın tarihi ve kültürel değerleri ile eşsiz bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Başkan Koştu, "İlçemizin her köşesi buram buram tarih kokuyor. Toprağın altından tarih fışkırıyor. Biz bu yönümüzle açık hava müzesiyiz. İlçemizde tarihle iç içe yaşıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir değer. Bu değeri hemşerilerimize iyi anlatmamız ve ekonomik girdiye dönüştürmemiz lazım. İşte o zaman ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız tarihi değerlerimize daha çok sahip çıkacaktır" dedi.