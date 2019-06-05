Bergama’da Ramazan Bayramı kutlaması

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ramazan Bayramı’nda Bergamalı hemşehrileri ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı’nda resmi kutlamalar ilk olarak Bergama Kaymakamlığı Sergi Salonunda, ardından da Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Bayramlaşma törenine Bergama Kaymakam Vekili Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, , Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Özsoy, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Dernek Başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan ve sohbet eden Başkan Koştu, “Bayramlar insanların bir araya gelerek güzel duyguları ve düşünceleri paylaştıkları özel günler. Sevdiklerinden uzak olanlar için ise az da olsa hüzün günleri. Ayrılık ve ölümlerin yaşanmadığı, huzur içinde inşallah hep birlikte çok güzel bayramlar geçiririz. Ramazan Bayramı tüm ülkemize ve Bergamamıza güzel günler getirsin” dedi.