Bergama’da toplu taşımaya virüs ayarı

Bergama’da Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında şehir içi özel halk dolmuşları, şehirlerarası yolcu otobüsleri ve işçi servislerine yönelik denetimler yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği genelge doğrultusunda harekete geçen Bergama Belediyesi Zabıta Ekipleri, denetimlerde, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında azaltılıp-azaltılmadığı, yolcuların oturma şeklinde birbirleriyle sosyal temas mesafesine dikkat edilip-edilmediğine bakarak gerekli uyarılarda bulunuyor.

Kontroller yapılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma yapan şehir içi hatlarda çalışan dolmuşların dezenfekte edildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bir yandan bu araçları dezenfekte ederken, bir yandan da genelge doğrultusunda denetimlerimizi artırdık. Bu zorlu süreçte bizde belediye olarak her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın da uyarılara dikkat etmesini rica ediyoruz” dedi.

Fırınlar denetlendi

Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında fırınlarda denetimlerde bulunarak gerekli uyarıları yaptı. Toplum sağlığını tehdit eden #Koronavirüs salgınına karşı görevli ekipler, fırınlarda çalışan esnafları bilgilendirerek maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İlçemizin dört bir yanında hijyenik koşulları arttırarak önlemlerimizi almaya devam ediyoruz” dedi.



