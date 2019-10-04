Bergama'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bergama'da, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 38 kilo kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise aranıyor.

Bergama'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
04 Ekim 2019 Cuma 10:25

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçtiğimiz gün İncecikler Mahallesi'nde I.B.'ye ait bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine, teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, I.B.'nin Arılar mevkiinde bulunan adresine operasyon düzenledi. Operasyonda H.K ve S.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 38 kilo kubar esrar ele geçirildi. H.K. ve S.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.Öte yandan, olaya ilişkin 3 kişinin daha aradığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


 


 


Kaynak: DHA
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