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Bergama’dan tüm Türkiye’ye örnek proje

İlkokul öğrencilerine yerel tarih anlatılıyor, tarihi eserler için koruma bilinci oluşturuluyor

Bergama’dan tüm Türkiye’ye örnek proje
25 Ocak 2022 Salı 15:32

UNESCO Bergama Alan Başkanlığı tarafından geleceğin teminatı İlkokul öğrencilerine yönelik olarak devam eden Kültürel Miras Farkındalık dersleri hızla devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde başlatılan çalışma kapsamında 774 ilkokul öğrencisine yerel tarih anlatıldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tarihi eserlerimizin ne kadar önemli olduğunu bu projemiz kapsamında ilkokul öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren anlatıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Bergama’mızın üstün evrensel değerlerini, koruma bilincini oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Bergama Belediyesi UNESCO Alan Başkanlığı ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Kültürel Miras Farkındalık Çalışmaları İşbirliği Protokolü kapsamında ilçenin kırsal mahallelerinden başlamak üzere tüm ilkokullarda çalışmanın yapılacağını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İşbirliği protokolümüzü süratle uygulamaya başladık. Amacımız kırsal mahallelerimizden başlamak üzere ilçe merkezimiz dahil tüm ilkokul öğrencilerimize UNESCO Dünya Mirası Bergama’mızın kültürel değerlerini tek tek anlatıp, koruma bilincini aşılamak. Ayrıca bir Dünya Markası Bergama’da yaşamanın nedenli önemli bir durum olduğunu ifade ederek, farkındalık oluşturabilmek. Gelecekte de bu durumun devam edebilmesi için tarihi eserleri korumanın önemine dikkat çekebilmek” dedi.

Okullarda yapılan çalışmaya katılan her bir öğrencinin anlatımlar ardından ‘Kültürel Miras Koruyucusu’ olarak isim aldığını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Geçtiğimiz yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde imzaladığımız protokol ardından bugüne kadar 774 öğrencimize Bergama’mızın üstün evrensel değerlerini tanıtıp, bu değerleri korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini anlattık. Her hafta yaptığımız çalışma ile Kültürel Miras Koruyucuları ailemize yeni üyeler ekliyoruz” dedi.  

Etiketler; #izmir #bergama #bergama belediyesi
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