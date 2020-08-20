Bergama’da sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı denetimlere Bergama’da da aralıksız devam ediliyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu çarşılardan kuaför salonlarına, lokantalardan pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarına kadar her yerde dezenfekte, maske ve sosyal mesafe kuralları sıkı bir şekilde denetleniyor. Koronavirüs salgınına karşı işyerleri ve halka açık alanlarda tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların ekipleri tarafından ortaklaşa çalışmayla denetleniyor.

Aralıksız sürüyor

Denetimlerin ilçe merkezi başta olmak üzere 5 büyük mahalle Zeytindağ, Yenikent, Ayaskent, Bölcek ve Göçbeyli ve kırsal mahallelerde aralıksız devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu “İçişleri Bakanlığımızın genelge ve talimatları doğrultusunda tüm kamuya açık alanlarda, mekanlarda, işyerleri, pazaryerleri ve toplu taşıma araçlarında denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymayanları ekiplerimiz uyarıyor. Burada amacımız ceza yazmak ve yaptırım uygulamak değil ama kurallara uymamakta ısrarcı olanlar için yasaların gereğini yeri getiriyoruz. 7’den 77’ye hepimiz anlayışlı hareket ederek, kurallara uyarak Koronavirüse karşı mücadelemizi sürdürmeliyiz” dedi.



