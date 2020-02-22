Bergamalı 3 işçiye destek yağıyor

DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube yöneticileri, Soma Bağımsız Maden-İş Sendikası, Sol Parti, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu ve Dikili'nin eski belediye başkanı Osman Özgüven, Bergama'nın AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu'nun işten çıkardığı 3 kadın işçiye destek ziyaretinde bulundu.

AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu'nun işten çıkardığı 3 kadın işçi Alev Çakır, Nazlı Deniz Tan ve Gonca Çetin'e destek ziyaretleri devam ediyor. Direnişlerinin 12.gününde üzerlerinde "işimi istiyorum" yazılı yeleklerle hak arama gerekçesiyle direnişlerini sürdüren işçileri Bergama Demokrasi Platformu Üyeleri, Bergama'da ki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yalnız bırakmıyor. 3 Kadın işçiye çevre il ve ilçelerden de destek ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube yöneticileri, Soma Bağımsız Maden-İş Sendikası, Sol Parti, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu üyeleri ve Dikili'nin eski belediye başkanı Osman Özgüven de 3 kadın işçi Deniz, Alev ve Gonca'yı ziyaret etti.

Direnen işçiler her zaman kazanır

DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Sekreteri Uğur Nazlıoğlu ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; "Burada ki arkadaşlarımızın direnişlerine ortaklık etmeye ve onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buradayız. Türkiye'de sendikalı olmanın, toplu iş sözleşmeli olmanın, örgütlü olmanın özellikle 12 Eylül'den sonra nelere karşı geldiğini çok iyi biliyoruz. Buradaki arkadaşlarımız anayasal bir hak olan sendikalarını seçme ve belirleme haklarını kullandıkları için işveren tarafından işsiz bırakıldılar. Bu hem hukuken anayasaya aykırı, hem de gayri meşru bir durum. Arkadaşlarımız burada iş disiplinine aykırı davranmadan, işlerine zamanında gelip giderek, iş ahlakına uymalarına rağmen sendikal tutumları nedeniyle işsiz bırakıldılar. Arkadaşlarımızın mücadelesini sahipleniyoruz. Onların yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu mücadeleyi büyütmek içinde örgütlü olduğumuz bütün iş sahalarında ki arkadaşlarımızın da yanlarında olduğunu biliyoruz. Direnen işçiler her zaman kazanırlar. Burada ki arkadaşlarımız da direne direne kazanacaklar" dedi.

İşçi düşmanı politika

Ziyarette Sol Parti adına konuşan İsmail Hakkı Ortaköy, "Mevcut olan iktidar, yönetmekte zorluk çektiği sürece, baskıyı otoriter bir yönetimi tercih ediyor. Bergama'da Cumhur İttifakı'nın kazanması sebebiyle doğal olarak, işçi düşmanı politikalar başladı. Mevcut iktidar, sermayeden yana olduğunu her vesilede açıklıyor. Bizler insanız. İnsan onura yakışır bir şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. Emekçilerin cumhuriyetini kuracağız. Hiçbir şekilde yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Direnişini sonuna kadar destekliyoruz ve yanınızdayız" dedi.



