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Bergamalılara müjde: Musacalı Barajı su tutmaya başladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Musacalı Barajı'nın planlanandan 1 yıl önce tamamlandığını ve Bakırçay Ovası'nda 22 bin 950 dekar araziye can suyu vereceğini belirtti

Bergamalılara müjde: Musacalı Barajı su tutmaya başladı
22 Ağustos 2021 Pazar 04:13

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada ihale takvimine göre 2022 yılının Temmuz ayında tamamlanması gereken barajı gece gündüz çalışarak tamamladıklarını belirterek Bergamalı üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Musacalı Barajı'nda 20 Ağustos itibarı ile su tutmaya başladıklarını ifade eden Yıldız, bölgede hem sulama maliyetlerinin düşeceğini hem de verimin artacağını belirtti.

Yıldız, Musacalı Barajı'nın bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 42 milyon lira daha fazla kazandıracağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kocadere üzerine inşa edilen Musacalı Barajı'nın temelden yüksekliği 79 metre. Yaklaşık 25 milyon metreküp su tutma kapasitesi ile bölgenin en büyük barajlarından biri. Şantiyemizi kış aylarının zorlu hava koşullarında bile açık tuttuk. Çalışmalarımızı sürdürdük. Emeği geçenlere teşekkür ederim."


Kaynak: AA
Etiketler; #bergama #musacalı barajı #izmir baraj
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