Bergama'nın değerleri EMITT'te

Tarihi ve kültürel değerleri ile bir dünya markası olan Bergama, dünyanın 4.'ncü büyük turizm ve seyahat fuarı EMITT'te stant açtı. Fuarın açılışına katılan Belediye Başkanı Hakan Koştu, gün boyu standa gelen profesyonel turizmcileri ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) İzmir Valiliği çatısı altında stant açan Bergama, zengin tarihi ve kültürel değerleri ile ilgi odağı oldu. Bir dünya markası olan Bergama'nın tanıtımının fuarlar aracılığıyla yapılmaya devam edileceğini söyleyen Başkan Koştu, "İlçemizi en iyi şekilde tanıtmak için canla başla çalışıyoruz. Bu tanıtımlarımızın bir noktadan sonra yatırımcı ve bol turistle buluşması için üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Standımıza ziyarete gelen profesyonel turizmcileri pür dikkat dinleyip, bizden ve kentimizden neler beklediklerini not ediyoruz. Turizmden kazanan bir Bergama olabilmek için taleplerini alıyoruz" dedi. Bergama standında tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra Parşömen, Bergama tulum peyniri ve karanfilli leblebinin tanıtımı yapılıyor. Bergama standı bu akşam kapanıyor.