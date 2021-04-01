Bergama’ya 300 çöp konteynırı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 400 bin TL. hibesi ve 35 bin TL.’si belediye tarafından karşılanan toplam 300 adet çöp konteynırından 126 adetinin teslimi yapıldı

Galvanizli saçtan ve TSE standartlarına uygun olarak imal edilen konteynırların teslimine başlandığını söyleyen Başkan Koştu, “Ankara’ya her gittiğimizde ilçemiz için yeni müjdelerle dönmenin sevincini yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum’dan sözünü aldığımız konteynırlarımızın teslimi yapılmaya başlandı. Sayın Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Bergama’mız için durmadan çalışmaya, geniş bir coğrafi alanda 137 mahallemize hizmet götürmeye devam ediyoruz” dedi.

Bergama Belediyesi ilçe yaşamına gıpta ile bakılan, yaşanabilir bir şehir için ilçenin günlük yaşamında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önemli dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Tüm birimleriyle vatandaşların taleplerini ve ilçenin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışma yürüten belediye ekipleri, ilçenin temizliği için gece gündüz görevinin başında olmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 400 bin TL’lik hibesi ve 35 bin TL’si belediye tarafından karşılanan toplam 435 bin Tl.’ye satın alınan 300 adet her biri 800 litre kapasiteli çöp konteynırının teslimi başladı.

Bergama’da geri dönüşüme ve temizliğe büyük önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Koronavirüs salgının başladığı ilk günden temizliğe her zamankinde daha fazla önem veriyoruz. Dezenfekte çalışmaları yanında temizlik çalışmalarımız artarak kesintisiz devam ediyor. Yeni konteynırlarımızın alımı için desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ederim” dedi.