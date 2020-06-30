Bergama’ya 500 kişilik öğrenci yurdu

Bergama’da geçmişten günümüze yurt olmayışı nedeniyle sorun yaşayan üniversite öğrencileri için 500 kişilik yurt yapılmak üzere çalışmalar başladı. Yurt inşaatının başladığını müjdeleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun Ankara’da yaptığı ısrarlı takipler meyvesini verdi. Bergama’ya öğrenim için gelen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı önümüzdeki süreçte büyük ölçüde çözüme kavuşuyor.

Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nun (KYK) Bayatlı Bölgesi’nde Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ile aynı bölgede yapılacağını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Yurt 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. 2 ayrı blok halinde yapılacak olan yurt da 250 erkek, 250 kız öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanacak. A Blok 5 bin 800 metrekare kapalı alana, B Blok 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Sosyal tesisleri ve spor alanları da bulunacak olan yurt öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli geçirebilmelerine de hizmet edecek” dedi.

15 ayda bitecek

İhalesi yapılan, inşaatı başlamak üzere olan yurdun mücbir bir sebep olmaması halinde 15 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tarihi kentimiz Bergama her anlamda yılların eksikliğini ve iyi yönetilemeyişinin sıkıntılarını çekiyor. Ama biz göreve geldiğimiz ilk günden buyana bu olumsuz tabloyu olumluya dönüştürmenin gayretini gösteriyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşen, Başkentimiz Ankara’da projelerimizin takibini birebir yapan bir anlayışla dur durak bilmeden kentimizin kabuğunu kırması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu kapsamda bize her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, İlçe Başkanımız Sayın Sebahattin Güzel, Bakanlarımız, genel müdürlerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.