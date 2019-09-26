BerKM'de Çocuk Tiyatrosu Günleri devam ediyor

Bergama Belediyesi Bergamalı çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

Bergama Kültür Merkezinde ( BerKM) Mustafa Poyraz'ın yazdığı ve yönetmenliğini Gizem Yörgül ve Mustafa Poyraz'ın yaptığı " Evdeki Patiler " isimli çocuk oyununu Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu çocuklar ile birlikte izledi.Başkan Koştu Çocuklar ile BerKM'de Buluştu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu Bergama Kültür Merkezine gelen çocukları kapıda karşılayarak onlarla sohbet edip çocuklara birer kalem hediye etti.Daha sonra hep birlikte Tiyatro Fil tarafından sahneye konan " Evdeki Patiler "oyununu izleyen Başkan Koştu ve çocuklar oyun sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oyunun Konusu:

Daha önce hiçbir kedi ve bir köpeğin aynı evde yaşadığını gördünüz mü? Peki böyle bir eve bir kedi daha gelirse ne olur? Bol kovalamaca bol eğlence ve bol kahkaha olur. Evinde bir kedisi olan Neşe bir gün eve yeni sahiplendiği bir kedi daha getirir. Oldukça masum ve şirin görünen yeni kedi Viki, evin dışında kulübesinde yaşayan bilgili ve zarif köpek Dogo ile karşılaştığında haylaz yüzünü göstermeye başlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan eski kedi Miço evin salonunda uyurken Viki'nin oyunlarına ve komik olmayan şakalarına maruz kalır. Olanlara anlam veremeyen Dogo arkadaşı Miço'yu yeni haylaz kedi konusunda uyarmaya gittiğinde, Miço'nun da çoktan başına gelenler gelmiştir. Bakalım bu şirin ev iki kedi ve bir köpek ile ne kadar daha toplu kalacaktır.